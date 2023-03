Jak podał w środę S&P Global, wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym br. wyniósł 48,5 pkt. wobec 47,5 pkt. w styczniu.

Reklama

Zdaniem analityków PIE komentarz S&P wskazuje na poprawę wyników przemysłu oraz poziomu nowych zamówień. "Sytuacja polskiego przemysłu poprawia się na tle strefy euro. Na zachodzie przedsiębiorcy raportowali w lutym pogorszenie ocen aktywności. Niemniej zarówno w Polsce, jak i Europie Zachodniej indeksy są bliskie bariery 50 pkt, która sygnalizować ma wzrost gospodarczy" - wskazali.

Analitycy PIE zaznaczyli, że indeks PMI wzrósł w lutym powyżej rynkowych prognoz.

Reklama

"Spowolnienie aktywności w strefie euro i w Niemczech przyczynia się do słabszych wyników polskiej gospodarki. Niemniej przemysł dalej notuje wzrost. Badania koniunktury GUS wskazują, że nastroje przedsiębiorców jedynie lekko się pogorszyły. Przewidywania są jednak mniej pesymistyczne" - wskazali.

Jak przypomnieli, badania koniunktury GUS wskazują, że w najbliższych miesiącach sytuacja w przemyśle wciąż będzie słaba. Dodali, że ocena bieżącej sytuacji przedsiębiorstw spadła z -12,1 do -13 pkt. "Wyraźnie poprawiają się jednak prognozy na kolejne 3 miesiące – indeks obrazujący oceny przyszłej aktywności gospodarczej poprawił się z -24,3 do -15 pkt, a prognozy portfela zamówień z -18,6 do -7,7. Lepsze wyniki są związane z mniejszym wzrostem kosztów – mniej przedsiębiorstw raportuje chęć podwyżek cen" - podali analitycy.

Reklama

Ekonomiści PIE zwrócili uwagę, że przedsiębiorcy raportują coraz mniejsze niedobory surowców, a przewidywania odnośnie do wzrostu cen są na najniższym poziomie od września 2021 r. Indeks cen w produkcji przemysłowej PPI również spada - dodali. W ocenie analityków PIE mniejsza presja inflacyjna przełoży się na bardziej stabilne wyniki firm. "Mniejsza inflacja będzie też sprzyjać poprawie aktywności gospodarczej w Europie" - ocenili.

Cytowany w komunikacie prasowym ekonomista S&P Global Market Intelligence Paul Smith zwrócił uwagę, że choć lutowe wyniki badań wykazały dalsze kurczenie się polskiej gospodarki przemysłowej, najnowsze odczyty wskaźników PMI dają nadzieję na to, że sektor zmierza ku stabilizacji przynajmniej w nadchodzących miesiącach.

"Zarówno nowe zamówienia, jak i produkcja nadal spadały, ale w wolniejszym tempie, a inflacja kosztowa, która była kluczowym elementem spowolnienia gospodarczego, spadła do najniższego poziomu od ponad dwóch i pół roku. Miało to wpływ na poprawę prognoz polskich producentów – optymizm biznesowy był największy od dziesięciu miesięcy. Jednak zauważalna ostrożność przedsiębiorców, jak i wciąż niesprzyjające warunki sprawiły, że aktywność zakupowa firm, jak i zatrudnienie w polskich fabrykach ponownie spadają w przyspieszonym tempie" - ocenił Smith.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny, który przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce. (PAP)

ab/ amac/