"Gros ich długów, tj. 4,6 mld zł, przejęły fundusze sekurytyzacyjne, które odkupiły je od pierwotnych wierzycieli, głównie banków. Emeryci mają do oddania także dużą kwotę instytucjom finansowym - bankom, firmom pożyczkowym i ubezpieczeniowym - 680 mln zł. Ich konta obciążają też zaległości wobec instytucji państwowych i samorządowych - 676,3 mln zł, jak również operatorów komórkowych oraz dostawców Internetu i telewizji - 88 mln zł. Z kolei 79,2 mln zł to niezapłacone czynsze za mieszkania, a 32,7 mln zł to kary za jazdę bez biletu komunikacją publiczną" - czytamy w komunikacie.

Spośród wszystkich ankietowanych grup wiekowych to seniorzy w wieku 65-74 lata najbardziej ograniczyli wydatki w ostatnim półroczu. Zrobiło tak 70,5% z nich. Ponad 2/3 zrezygnowało z wyjść do restauracji i kawiarni, a 55% z zakupu odzieży, butów i dodatków do ubrań. Tyle samo zredukowało kupowanie biletów do kina, teatru i na koncerty, jak również podróże. 52% ukróciło wydatki na meble oraz sprzęt RTV i AGD.

"80% seniorów wskazuje, że powodem ograniczania wydatków jest wzrost cen produktów i usług, który odczuwają oni najmocniej ze wszystkich grup wiekowych. Ale aż połowa z nich jako przyczynę zaciskania pasa podaje chęć odkładania pieniędzy z obawy o dalsze windowanie cen towarów. Co piąty senior ma do spłaty kredyt lub pożyczkę i w efekcie nie może sobie pozwolić na swobodne dysponowanie zawartością portfela. Widać więc, że ich zadłużenie, widniejące w naszej bazie danych, nie zmniejszy się szybko" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

38% starszych Polaków nie ma żadnych oszczędności. 57% spośród tych, którzy je posiadają, w ciągu ostatnich 6 miesięcy odkładało mniej pieniędzy niż we wcześniejszych okresach we względu na rosnące koszty utrzymania. Blisko 59% emerytów zamierza jeszcze bardziej zredukować wydatki w najbliższych 3 miesiącach, podkreślono.

Zaległości ma prawie 363 tys. seniorów. Wśród emerytów figurujących w bazie danych KRD dominują kobiety. Jest ich 198 tys., natomiast mężczyzn 165 tys. Panie mają też wyższe zaległości, bo 3,25 mld zł wobec 2,97 mld zł panów. Konto mężczyzn obciąża jednak większe średnie zadłużenie, które wynosi 18 tys. zł w stosunku do 16,4 tys. zł kobiet.

3,82 mld zł długu przypada na mieszkańców miast. Pozostała część to niezapłacone rachunki osób mieszkających na wsiach i w mniejszych miejscowościach.

Badanie "Oszczędzanie Polaków podczas inflacji" zostało przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów w grudniu 2022 r.