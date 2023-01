Perspektywy wydają się bardzo dobre. Myślę, że rynek to zauważa. Oczywiście są pewne czynniki ryzyka, ale kluczowe jest to, że rynek pracy jest stabilny, i zakładamy, że nadal będzie. Można się spodziewać, że Polska w całym roku uniknie recesji. Zakładamy pewien wzrost kosztów ryzyka, ale on nie będzie znaczący. Naszym celem jest, aby mierzący te koszty wskaźnik CoR nie przekroczył 2 proc. Przy słabszym wzroście gospodarczym popyt na kredyt będzie mniejszy, ale zbudowanie aktywów w przeszłości, w okresie niższych stóp procentowych sprawia, że teraz podwyżki stóp mają pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez bank. Negatywny wpływ na poziom wyników ma wzrost kosztów finansowania, bo rośnie oprocentowanie depozytów.