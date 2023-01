Poprzedni rok indeks WIG-banki, obrazujący poziom kursów w sektorze bankowym notowanym na warszawskiej GPW , zakończył niemal 30-proc. stratą. Skala spadków byłaby dużo większa (ok. -50 proc.), gdyby nie gwałtowna zmiana trendu w ostatnich miesiącach zeszłego roku. Na przełomie września i października zagraniczni inwestorzy przypomnieli sobie o polskim rynku akcji, który wcześniej przez cały rok konsekwentnie pomijali po tym, jak w lutym Rosja dokonała agresji na Ukrainę. Akcje banków były jednym z pierwszych wyborów - ostatni kwartał 2022 r. WIG-banki zakończył wzrostem o 36 proc., co było najlepszym kwartalnym wynikiem od ponad dekady. Do połowy stycznia kursy w sektorze bankowym poszły w górę o niemal 60 proc. w porównaniu z minimum z jesieni zeszłego roku. WIG, obrazujący poziom kursów na całym rynku, zyskał w tym czasie ok. 35 proc.