Rafał Sadoch, analityk BM mBanku, przyznaje, że choć 2023 r. inwestorzy witają w ponurych nastrojach, a wiele gospodarek osuwa się w recesję ze względu na rekordową inflację i przeprowadzone podwyżki stóp procentowych, to kolejne miesiące powinny przynieść poprawę. - To umocni waluty rynków wschodzących, do których zaliczany jest także złoty. Równocześnie czas amerykańskiej waluty powinien już minąć. Z tego względu spodziewamy się, że w perspektywie kilkunastu miesięcy notowania dolara będą spadać w kierunku 4 zł - mówi Sadoch.