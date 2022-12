Dzień wcześniej, podczas sprawozdania senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, wiceminister finansów Piotr Patkowski mówił, że nowelizacja jest konieczna, by zrealizowany został jeden z kamieni milowych w ramach KPO.

"Jeśli chodzi o najważniejszą zmianę w tym projekcie, to jest artykuł czwarty, który zmienia stabilizacyjną regułę wydatkową, jest to wykonanie kamienia milowego, które jest zawarte w Krajowym Planie Odbudowy" - mówił Patkowski w środę w Senacie.

"To jest kamień milowy pod taką nazwą technokratyczną - jak to w Brukseli bywa - A3G, czyli dotyczącą włączenia funduszy celowych w stabilizacyjną regułę wydatkową. Tą ustawą właśnie ten kamień milowy wykonujemy. To jest kamień milowy, który jest jednym z tych kamieni milowych, który musi być złożony w pierwszym wniosku o płatność i jest to tak naprawdę najważniejszy kamień milowy, który musi Ministerstwo Finansów w ramach własnej działalności wykonać" - dodał.

Nowelizacja ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych przewiduje, że w tym roku stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków państwa związanych ze wsparciem podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, wsparciem świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów w związku z inflacją oraz z finansowaniem sił zbrojnych. Informacja o skutkach finansowych tych działań będzie przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej na rok 2022.

Ustawa, poza zmianami dotyczącymi reguły wydatkowej, zakłada, że obligacje ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem bankowym. Ma to obniżyć koszty finansowania emisji obligacji na rzecz programów rządowych utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju.

Z podatku bankowego będzie wyłączona także wartość aktywów wynikających z transakcji odkupu (transakcje repo).

Przepisy ws. podatku bankowego mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Zmiany dotyczące ulgi na robotyzację mają zacząć obowiązywać 1 lutego 2023 r., natomiast zmiany w zakresie reguły wydatkowej mają zacząć obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

