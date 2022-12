Planowane przychody to wyjątkowo nieduża kwota, zarówno jeśli wziąć pod uwagę historyczne odniesienia, jak i bieżące zyski państwowych spółek. W rekordowych latach 2009 i 2021 przedsiębiorstwa kontrolowane przez Skarb Państwa wpłaciły do budżetu 8,2–8,3 mld zł. W pierwszym przypadku pula zysków do podziału, w przypadku spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, wynosiła ok. 20 mld zł, w drugim ok. 30 mld zł. Tyle wynosiły łączne zyski kontrolowanych przez państwo spółek.