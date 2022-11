Koszt osłon gazowych jest szacowany na 29 mld zł. – Z tego 2 mld zł to pozostawienie bez zmian opłaty dystrybucyjnej, a reszta to szacowana różnica między taryfami zatwierdzonymi przez szefa URE a ceną maksymalną. Wiele zależy od ceny gazu – kosztował już 350 euro za MWh, teraz jest za około 130 euro, ale nasza cena to 200 zł – podkreśla nasz rozmówca z rządu. Jednak to nie znaczy, że cały koszt weźmie na siebie budżet . Przeciwnie – nawet dwie trzecie pokryją firmy zajmujące się wydobyciem gazu, gdyż, podobnie jak w ustawie o osłonach dla odbiorców energii elektrycznej, także tu będzie działał Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Jak będzie działał system? Firmy wydobywające będą dokonywały odpisu na rzecz funduszu, wzór jego obliczania ma się pojawić w rozporządzeniu. Powodem wprowadzenia odpisu jest różnica między rynkową ceną gazu a kosztami jego wydobycia, w projekcie jest maksymalny pułap odpisu – 538,79 zł/MWh wydobytego gazu ziemnego. To rozwiązanie, które w dużej mierze dotknie PGNIG, który wydobywa przeważającą większość gazu w Polsce. Odpis będzie dokonywany na fundusz lub potrącany z rekompensat. Bo jednocześnie firmy sprzedające gaz do odbiorców indywidualnych i wrażliwych będą miały zwracaną różnicę, jeśli zatwierdzone przez szefa URE taryfy będą zmuszały je do sprzedawania gazu poniżej ceny maksymalnej. Zarówno odpis, jak i rekompensaty będą w praktyce rozliczane z funduszu covidowego. Przekazywanie pieniędzy na rekompensaty ma się odbywać za pośrednictwem ministra energii.