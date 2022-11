Czeski „Deník N” zwraca uwagę, że Czechy nie spełniają obecnie żadnego z kryteriów z Maastricht. Analizy rządowe, do których dotarli dziennikarze gazety, odradzają podejmowanie jakichkolwiek działań w zakresie przyjmowania wspólnej waluty. Wojciech Stepień wskazuje, że w krótkiej perspektywie porzucenie korony może wpłynąć na wzrost inflacji. Ale w dłuższym czasie sprzyjałoby to przede wszystkim biznesowi, choćby przez to, że istotnym elementem czeskiej gospodarki są produkcja przemysłowa i eksport. Nasz rozmówca dodaje, że obecna inflacja zwiększyła różnicę między wysokością stóp procentowych EBC a ČNB, co ograniczyło możliwości pożyczania pieniędzy przez Czechów. Kredyty w walucie narodowej stają się zbyt drogie, co pociąga za sobą konieczność oszczędzania. Dodatkowo firmy uciekają w kredyty euro, co z kolei wymusza ochronę wartości korony.