W minionym tygodniu wyniki finansowe za III kw. opublikowały dwie duże spółki, sprzedające swoje produkty bezpośrednio konsumentom - Dino Polska, zarządzająca siecią ponad 2 tys. sklepów z artykułami pierwszej potrzeby, oraz CCC, największy producent butów w Europie. Obydwie zanotowały najwyższe w historii kwartalne przychody. Dla Dino ich wartość wzrosła w odniesieniu do zeszłego roku o 54 proc., do 5,4 mld zł, a dla CCC przychody zwiększyły się o 18 proc., do 2,4 mld zł. Na tym poziomie rachunku wyników rezultaty obydwu przedsiębiorstw sugerują, że krajowi konsumenci (CCC ok. 50 proc. przychodów czerpie z rynków zagranicznych, Dino jest związane tylko z Polską) nie zostali zmuszeni do ograniczenia wydatków. Jednak kolejne pozycje w raportach finansowych sugerują, że w pewnym stopniu zaczęliśmy korygować zwyczaje zakupowe.