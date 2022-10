Kryptowaluty to „wirtualne pieniądze”. Zwane są również tokenami, nie mają one formy fizycznej i opierają się na technice szyfrowania danych (kryptografii). Najpopularniejszą z kryptowalut jest bitcoin . Można w ten sposób płacić za wybrane dobra i usługi (o ile akceptuje to sprzedawca). Można też w nie inwestować, licząc na wzrost kursu.