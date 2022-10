Różnice w poglądach między członkami RPP stanowią ważny element procesu, w ramach którego wypracowywane są kolegialne decyzje. Nieodzowną cechą wyznaczającą sposób działania RPP jest niezależność jej członków. Nie może ona być w jakikolwiek sposób ograniczana. Swoboda wypowiedzi niezależnych członków RPP jest konstytucyjnie zagwarantowana (art.31 Konstytucji RP). Ograniczanie dostępu członków RPP do materiałów i kontaktów z ekspertami, zatrudnionymi w NBP, jest niedopuszczalne, a jeśli występuje, to musi negatywnie wpływać na możliwość realizacji konstytucyjnego obowiązku, jakim jest dbanie o wartość polskiego pieniądza (art. 227 Konstytucji RP). Niedopuszczalne jest także publiczne sugerowanie przez część Rady „rozważenia skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” wobec innych członków, krytycznie odnoszących się do decyzji RPP. Ma to bowiem charakter zastraszania osób prezentujących inne zdanie, wskazujących na istotne problemy w funkcjonowaniu RPP.

Wzywamy do zaniechania działań ograniczających niezależność członków RPP.

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.