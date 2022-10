W piątek rano BFG poinformował o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku - dziesiątego pod względem wielkości gracza na naszym rynku, kontrolowanego dotąd przez wrocławskiego biznesmena Leszka Czarneckiego. Akcje, podobnie jak obligacje podporządkowane, będące w posiadaniu inwestorów (w tym Czarneckiego), zostały umorzone. To pozwoliło na pokrycie części strat. Dziś Getin Noble zostanie podzielony. Większość należności i zobowiązań trafi do tzw. banku pomostowego. Straty oraz część aktywów pozostaną przypisane do istniejącej dotychczas spółki określanej teraz mianem podmiotu rezydualnego.