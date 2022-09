Do tego dochodzi koszt podwyżek w budżetówce. W tym roku wynagrodzenia wzrosły o 4,4 proc. W projekcie budżetu na 2023 r. założono 7,8 proc. Jest jednak jasne, że to dopiero początek rozmów ze stroną społeczną. Należy się spodziewać, że wskaźnik będzie zbliżony do planowanej na 9,7 proc. inflacji. W projekcie budżetu zapisano, że wynagrodzenia w państwowych jednostkach rosną o kwotę 5,4 mld zł. Ale to nie koniec, bo presja płacowa jest w całej budżetówce: wśród nauczycieli, w służbie zdrowia itd. Jak wynika ze statystyk Eurostatu, wynagrodzenia w całym sektorze finansów publicznych wynoszą nawet 300 mld zł. Każdy punkt procentowy podwyżki to ok. 3 mld zł.