Po lokatę nie tylko do oddziału

Aktualna sytuacja na rynku finansowym powoduje, że klienci banków szukają jak najlepszych sposobów na ulokowanie swoich pieniędzy, na jak najwyższy procent. To jeden ze sposobów na uratowanie choćby części swoich oszczędności przed rosnącą inflacją. Jedną z bezpiecznych i satysfakcjonujących form oszczędzania są lokaty terminowe, których szeroki wachlarz oferuje PKO Bank Polski. Oczywiście można je założyć zarówno podczas wizyty w oddziale banku, jak i przez bankowość internetową. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w poszukiwaniu dobrej lokaty warto także zainstalować aplikację mobilną IKO i tam także sprawdzić propozycje banku, niezależnie od innych wybieranych kanałów kontaktu czy realizacji usług. Okazuje się, że czekają w niej na klientów dodatkowe bonusy czy oferty, z których nie skorzystamy w oddziale.

Dlaczego warto sprawdzić lokatę mobilną?

PKO Bank Polski stara się zadbać o swoich klientów, oferując atrakcyjne oprocentowanie na lokatach terminowych, reagując błyskawicznie na zmieniającą się sytuację finansową na rynku. Dlatego posiada ofertę depozytów konkurencyjną wobec innych banków. Dodatkowo wychodzi naprzeciw klientom korzystającym na co dzień z nowoczesnych form bankowości elektronicznej, w tym aplikacji mobilnej IKO. To właśnie za pomocą smartfona w aplikacji można założyć lokatę mobilną niedostępną w innych kanałach banku. Dzięki aplikacji możemy skorzystać z oferty depozytu na trzy miesiące, oprocentowanej na poziomie 6 proc. w skali roku. Lokatę można założyć w aplikacji mobilnej IKO na kwotę do 50 tys. zł. Warto pamiętać, że klient może posiadać tylko jedną aktywną lokatę na taką sumę.

Depozyty z wyższym oprocentowaniem

Oczywiście oferta depozytowa PKO Banku Polskiego nie ogranicza się wyłącznie do lokat dostępnych w aplikacji. Warto też sprawdzić oprocentowanie lokat półrocznych na nowe środki czy lokaty dla seniorów 60+. Tym bardziej że bank sukcesywnie podnosi ich oprocentowanie. W przypadku lokaty na nowe środki na sześć miesięcy jest to 6 proc. w skali roku dla klientów indywidualnych oraz 6,5 proc. w skali roku dla klientów bankowości osobistej i prywatnej. Z kolei lokata dla osób 60+ na 24 miesiące oprocentowana jest na poziomie

6 proc. w skali roku i dostępna we wszystkich kanałach, czyli w oddziałach banku, agencjach oraz serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO oraz przez telefon. W tym przypadku maksymalna kwota depozytu wynosi, podobnie jak w lokacie mobilnej, 50 tys. zł. Przedstawiciele PKO Banku Polskiego z satysfakcją obserwują, że działania w zakresie poszerzania oferty depozytowej są doceniane przez klientów. Istotnie wzrosła bowiem sprzedaż lokat, dodatkowo klienci coraz częściej korzystają z promocyjnych depozytów przy okazji inwestycji w fundusze.

IKO – cały bank w zasięgu ręki i jeszcze więcej

Oczywiście atrakcyjne lokaty to tylko część tego, co oferuje aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego. W IKO, poza oczywiście standardowymi usługami, jak przelewy czy płatności mobilne, klienci mogą korzystać z wielu dodatkowych ofert produktowych banku od ręki. A zatem dzięki aplikacji może kupić ubezpieczenie dla dziecka czy całkowicie zdalnie założyć konto dla dziecka, co jest idealnym pomysłem na początek roku szkolnego.

Poprzez IKO można ubezpieczyć dom czy samochód, a także kupić bilety komunikacyjne czy wnieść opłaty za parking. Od marca 2022 r. kierowcy korzystający z aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego mogą kupić e-bilet autostradowy w systemie e-TOLL. Warto też zauważyć, że 85 tys. klientów skorzystało już z udostępnionej przez bank możliwości podsumowania i analizy wydatków dokonanych kartą u konkretnego sprzedawcy w konkretnym czasie, przy pomocy Asystenta głosowego IKO.

Bezpieczeństwo i coraz więcej mobilnych klientów

IKO pomaga także chronić bezpieczeństwo klientów. Klienci PKO Banku Polskiego, którzy mają aktywną aplikację mobilną, mogą za jej pomocą zweryfikować, czy kontaktuje się z nimi rzeczywisty pracownik banku. W kilku prostych krokach klient może potwierdzić w aplikacji IKO tożsamość dzwoniącego. Dzięki weryfikacji klient zyskuje pewność, że rozmawia z doradcą lub konsultantem banku. Pozwala to skutecznej walczyć z plagą spoofingu, czyli oszustwa podszywania się pod numer infolinii i pod pracowników banku.

PKO Bank Polski oferuje swoim klientom mobilnym coraz więcej usług i możliwości. Nie dziwi więc to, że liczba użytkowników aplikacji sukcesywnie rośnie. Aktywowanych jest już prawie 7 mln aplikacji mobilnych PKO Banku Polskiego, liczba aktywnych jej użytkowników na koniec II kw. tego roku to już niemal

4,5 mln i sukcesywnie ich przybywa.

Materiał powstał przy współpracy z PKO BP