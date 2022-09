"Wchodzimy w bardzo silne spowolnienie gospodarcze, więc to środowisko dla wzrostu inflacji jest ograniczone. […] Natomiast niestety nie zejdziemy z inflacją poniżej 10%, a to jest bardzo wysoka inflacja. […] Obawiam się, że nie zejdziemy do końca 2024 roku" - powiedział Kotecki z rozmowie z TVN24. Inflacja konsumencka wyniosła w sierpniu 16,1% r/r (według wstępnych danych).

Reklama

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński mówił, że jego zdaniem inflacja może być w przyszłym roku jednocyfrowa i obniżyć się do 5-6% r/r, jeśli zostanie utrzymana rządowa tarcza antyinflacyjna i zostaną wdrożone "nie tak straszne" podwyżki cen regulowanych.

(ISBnews)