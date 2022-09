Do rozmów dołączyli samorządowcy, którzy postulowali, by to ich projekty finansowane z części pożyczkowej były spłacane przez rząd. „Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego, kwalifikujących się do objęcia wsparciem, tj. przez finansowanie z budżetu państwa w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym, oraz w ramach których wsparcie zwrotne w formie pożyczki, może podlegać umorzeniu” – napisał nam resort funduszy. Jak wynika z odpowiedzi, szczegółowy wykaz inwestycji, które łącznie nie mogą przekroczyć kwoty 2,067 mld euro, określony będzie w załączniku do rozporządzenia.