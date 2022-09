Zespół doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas BP spodziewa się podwyżki o 0,75 pkt proc. we wrześniu i przewiduje szybki cykl podwyżek do 1,5 proc. na koniec 2022 r. oraz do 2 proc. w I kw. 2023 r. Również ekonomiści mBanku prognozują, że podwyżka wyniesie 0,75 pkt proc. Spodziewają się też kolejnych podwyżek w dalszej części roku, choć uważają, że EBC nie będzie tak zdeterminowany jak Fed. Ich zdaniem przełom roku może przynieść przerwę w tym cyklu, a głównym argumentem będzie recesja w strefie euro.