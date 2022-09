Przyjęty przez rząd projekt budżetu wywoła wiele skutków w kwestiach płacowych. Partnerzy społeczni liczyli, że wraz z korektą inflacji (z 7,8 proc. do 9,8 proc.) proporcjonalnie wyższy będzie też wzrost pensji w budżetówce. Tak się jednak nie stało (pozostawiono wskaźnik 7,8), co oznacza realny spadek pensji pracowników. Związki domagają się wyższych wynagrodzeń i zapowiadają protesty , w szczególności jeśli płace w sferze budżetowej nie zostaną podwyższone co najmniej do poziomu prognozowanej inflacji (protestować chcą także nauczyciele, którzy mają dostać 9 proc. podwyżki).