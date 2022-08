Końcówka sierpnia na giełdach nie należy do udanych. Już w piątek na rynkach widoczna była przecena, szczególnie w USA, gdzie po wypowiedzi Jerome’a Powella, szefa amerykańskiego banku centralnego, indeksy spadły o ponad 3 proc. Powell podkreślił determinację do okiełzania inflacji kosztem wzrostu bezrobocia i wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego. Negatywne nastroje przeniosły się do Europy, gdzie w poniedziałek niemiecki DAX czy francuski CAC 40 traciły po ok. 1,5 proc. Jednak jeszcze gorzej wygląda sytuacja na warszawskim parkiecie. Notowania WIG20 spadały nawet o ponad 3 proc., schodząc do 1552 pkt, czyli poziomu niewidzianego od początku listopada 2020 r.