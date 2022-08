Pod presją jest również złoty. Wobec amerykańskiej waluty osłabł w tym roku o ponad 19 proc. Dolar we wtorek kosztował powyżej 4,81 zł. Powód do zmartwień mają także osoby posiadające kredyty we frankach, bowiem kurs szwajcarskiej waluty również rośnie. We wtorek za franka płacono ok. 4,99 zł. Zdaniem Marka Rogalskiego psychologiczna bariera 5 zł za franka może zostać przekroczona już w najbliższych tygodniach.