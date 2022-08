Za wysoki wzrost inflacji w strefie euro w największej mierze odpowiada wciąż drożejąca energia – o 39,7 proc. Na uwagę zasługuje to, iż dynamika była niższa aniżeli miesiąc wcześniej (42 proc.). Żywność, alkohol i papierosy zdrożały rok do roku o 9,8 proc., a dobra przemysłowe o 4,5 proc. Drożeją także usługi (o 3,7 proc.). Ostateczne dane Eurostatu dotyczące wskaźnika inflacji w całej strefie euro oraz w Unii Europejskiej zostaną opublikowane jeszcze w tym tygodniu. Brakuje wszystkich wskaźników HIPC z poszczególnych państw unijnych.

lipiec był kolejnym rekordowym miesiącem pod względem inflacji, która wyniosła 17,5 proc. Rok do roku żywność zdrożała o ponad 19 proc. Ceny energii elektrycznej wzrosły o 33,6 proc., gazu o niemal 60 proc., a paliw stałych o 31,4 proc. Ceny towarów wzrosły o 20 proc. (19,3 proc. w czerwcu), a usług o 14 proc. (13,9 proc.).

*Estonia notuje najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej – 22,8 proc. O 19,7 proc. wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Koszt utrzymania mieszkania rok do roku wzrósł o 68 proc., głównie z uwagi na skokowy wzrost stawek za nośniki energii (prąd, gaz, paliwa stałe). Alkohol i wyroby tytoniowe podrożały o 6,3 proc.

to wicerekordzistka z wynikiem 21,6 proc. Ceny towarów konsumpcyjnych wzrosły o 25,6 proc., a usług o 12,3 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały rok do roku o 29,9 proc., ziemniaki o 73 proc., mąka i pozostałe produkty zbożowe o 62,7 proc., mleko i przetwory mleczne, a także sery i jajka – o 44,1 proc. Cena warzyw poszła w górę o 35,8 proc., a mięsa drobiowego o 34 proc. O 50,4 proc. zwiększył się koszt utrzymania mieszkania.

*Rumunia to jedyne państwo regionu Europy Środkowej i Wschodniej, w którym inflacja zmalała. Nie jest to znacząca zmiana, wynosi bowiem 1,04 pkt proc. Wskaźnik wyniósł w lipcu 14,96 proc. Ceny żywności wzrosły o 16,05 proc., wśród nich najbardziej zwyżkowały ceny oleju (o 52 proc.) i ziemniaków – 41 proc. Ceny usług wzrosły o 8,33 proc. Narodowy Bank Rumunii (BNR) podniósł prognozę inflacji na koniec tego roku do 13,9 proc. i szacuje 7,5 proc. na koniec przyszłego roku.