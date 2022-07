Dwie emisje akcji o łącznej wartości 3,8 mld zł to rachunek, jaki musiał zapłacić koncern General Electric za portfel kredytów w należącym do Amerykanów Banku BPH. To prawdopodobnie największe podwyższenie kapitałów w krajowym sektorze bankowym od 2009 r. i emisji PKO BP o wartości przekraczającej 5 mld zł. BPH nie szuka obecnie nowych klientów. Obsługuje praktycznie tylko stary portfel kredytów. W końcu 2021 r. jego portfel kredytowy wynosił 9,8 mld zł, z czego niemal 90 proc. to hipoteki we frankach. Podobnie jak konkurenci, BPH został zalany falą pozwów ze strony frankowiczów.