– Z uwagi na wojnę w Ukrainie poszybowały ceny nawozów, co przełożyło się na co najmniej 40-procentowy wzrost kosztów uprawy buraków cukrowych. Do tego dochodzą koszty energii. Te są ponadtrzykrotnie wyższe niż w ubiegłym roku – tłumaczy Roman Kubiak, prezes Pfeifer & Langen Polska. Dlatego producenci mówią o kilkudziesięcioprocentowym wzroście cen. – Musimy zrekompensować wyższe koszty produkcji buraka cukrowego rolnikom, by zachęcić ich do jej kontynuowania w kolejnym sezonie. Inaczej istnieje ryzyko, że przejdą na bardziej opłacalne uprawy. Zwłaszcza że rosną ceny zbóż i rzepaku, osiągając na giełdach rekordowe poziomy – dodaje. Eksperci zwracają uwagę, że do braku cukru w sklepach przyczyniają się nie tylko klienci indywidualni.