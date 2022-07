W piątek GUS pokazał dane o inflacji, która wyniosła 15,5 proc. To zła wiadomość i dla gospodarki, i dla Polaków, ale jej ubocznym skutkiem są rosnące wpływy budżetowe. I nie tylko. Jak wynika z informacji DGP, do końca czerwca na rachunki ZUS z tytułu wszystkich składek, także na NFZ, łącznie wpłynęło 181,3 mld zł. Tymczasem rok wcześniej było to 159,2 mld zł.