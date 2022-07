W raporcie „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego” wskazane są najważniejsze wyzwania. Pierwsze to starzenie się społeczeństwa. Zgodnie z projekcją Komisji Europejskiej z 2021 r. całkowite wydatki związane z wiekiem wzrosną z 20,1 proc. PKB w 2019 r. do 24,1 proc. PKB w 2060 r. Prognoza ta jednak nie jest pełna, nie uwzględnia m.in. ustawy zakładającej, że wydatki na zdrowie do 2027 r. mają osiągnąć poziom 7 proc. PKB.