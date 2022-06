Jeśli zmienność stóp zwrotu była mniejsza w okresie wojen za sprawą mechanizmu zasugerowanego przez Cortesa, Vossmeyer i Weidenmiera, to prognozowanie zysków firm działających w sektorze zbrojeniowym powinno być łatwiejsze w trakcie konfliktów – w takiej sytuacji szacunki zysku na akcję publikowane przez analityków giełdowych powinny być do siebie zbliżone. Ograniczeniem badania jest to, że dane dotyczące prognoz zysku na akcję są dostępne dopiero od 1990 r. i obejmują tylko cztery wojny: w Zatoce Perskiej (od stycznia 1991 r.), w Kosowie (od marca 1999 r.), w Afganistanie (od października 2001 r.), w Iraku (od marca 2003 r.). W tych dwóch ostatnich przypadkach analitycy giełdowi istotnie byli bardziej zgodni – działo się tak niezależnie od tego, czy chodziło o prognozy dotyczące kwartału, czy dwuletniego horyzontu. W trakcie wojny w Zatoce Perskiej i w Kosowie nie zaobserwowano tego zjawiska. Autorzy badania tłumaczą to brakiem wzrostu wydatków na zbrojenia w czasie tych konfliktów – Stany Zjednoczone redukowały je właśnie w dekadzie po zakończeniu zimnej wojny.