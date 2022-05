MiCA wyróżnia następujące rodzaje kryptoaktywów: tokeny powiązane z aktywami, tokeny będące e-pieniądzem oraz tokeny użytkowe. Podział ten ma charakter otwarty, co znaczy, że inne kryptoaktywa również będą objęte MiCA. Jest on istotny głównie ze względu na obowiązki emitentów i oferujących dane tokeny. Inne zasady zostały przewidziane dla emitentów tokenów powiązanych z aktywami, inne dla emitentów tokenów będących e-pieniądzem oraz dla emitentów pozostałych kryptoaktywów. Klasyfikacja ta ma mniejsze znaczenie w przypadku dostawców usług, dla których obowiązki zostały przewidziane niezależnie od rodzaju kryptoaktywów objętych świadczonymi przez nich usługami.

Status dostawy usług w zakresie kryptoaktywów będzie wiązał się z koniecznością przestrzegania nowych obowiązków przez spółkę. Taki podmiot będzie musiał działać zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta (m.in. ostrzegając go o ryzyku związanym z zakupem kryptoaktywów), spełniać wskazane minimalne wymogi kapitałowe i organizacyjne oraz odpowiednio przechowywać pieniądze klienta. Co więcej, świadczenie każdej z tych usług będzie wymagało spełnienia dodatkowych wymogów.

Projektowane zmiany nadają giełdom kryptowalut status instytucji nadzorowanych o wymogach zbliżonych m.in. do banków, domów maklerskich i instytucji płatniczych. Jeżeli proces legislacyjny nie będzie miał opóźnień, nowe przepisy zaczną obowiązywać na terenie całej Unii bez konieczności ich implementacji od początku 2024 r. Oznacza to, że obecnie działające giełdy będą musiały do tego czasu spełnić wiele nowych norm regulacyjnych, takich jak implementacja skomplikowanych polityk wewnętrznych, zawarcie odpowiednich umów i przede wszystkim uzyskanie zezwolenia. Wiąże się to z przygotowaniem obszernych dokumentacji oraz prowadzeniem postępowań licencyjnych przed organem nadzoru.