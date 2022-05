Pojazd na ogniwa paliwowe zasilane wodorem o nazwie NesoBus zaprezentowała wczoraj Grupa Polsat Plus. Kojarzony głównie z mediami koncern chce postawić nie tylko na produkcję takich pojazdów, lecz także na wytwarzanie i dystrybucję wodoru. Plany mają być urzeczywistnione wspólnie z kontrolowanym przez Zygmunta Solorza Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK). Polsat Plus zapowiada produkcję tzw. zielonego wodoru – głównie ze słońca, wiatru czy biomasy. Według zapowiedzi wodorowy autobus ma być seryjnie produkowany od przyszłego roku w zakładach w Świdniku, a docelowo miałoby tam powstawać 100 takich pojazdów rocznie.

– Polsat chce być kolejną firmą, która chce swoje uszczknąć z tego bardzo przyszłościowego rynku autobusów ekologicznych – mówi Aleksander Kierecki, szef firmy JMK Analizy Rynku Transportowego. Nie jest tajemnicą, że do przedsięwzięcia zaangażowano m.in. inżynierów, którzy dawniej pracowali dla także związanej z Lubelszczyzną firmy Ursus Bus. Stawiała ona m.in. na produkcję autobusów elektrycznych i liczyła na wytwarzanie wodorowców (powstał jeden egzemplarz), ale biznes się nie udał, a Ursus zbankrutował. – Ten przykład pokazuje, że sam początek, czyli opracowanie pojazdu, może być łatwiejszy niż utrzymanie później normalnego rytmu produkcyjnego. Trzymam kciuki za autobus grupy Polsat, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie – zaznacza Kierecki.

Producentów do wchodzenia na ten rynek zachęca polityka Unii Europejskiej, a także polskiego rządu, który zapowiada, że od 2025 r. miasta powyżej 100 tys. mieszkańców będą mogły kupować tylko autobusy zero- i niskoemisyjne. Ostatnio samorządy dzięki dopłatom rządowym na dużą skalę zamawiały pojazdy elektryczne, ale według ekspertów wodorowce są bardziej przyszłościowe. Elektryki nie emitują wprawdzie szkodliwych substancji w czasie jazdy, ale produkcja komponentów do nich wiąże się z dużą emisją CO2.

Według ekspertów koszty wodoru rosną, jeśli trzeba go transportować na większe odległości. Stąd konieczność rozbudowy infrastruktury do produkcji i dystrybucji tego paliwa. To nie powstaje zbyt szybko. W tym roku Orlen obiecuje uruchomić w Krakowie pierwszą stację do tankowania wodoru.