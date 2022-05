Taka sytuacja wynika częściowo z oddziaływania czynników obserwowanych już w roku ubiegłym. Na rynku drobiu były to straty produkcyjne związane z grypą ptaków, a na rynku wieprzowiny spadek opłacalności, który doprowadził do ograniczenia potencjału produkcyjnego w UE . - Z kolei na rynku zbóż doszło do ograniczeń eksportowych na świecie, dotyczyło to m.in. Rosji. W drugiej połowie roku zaczęły też rosnąć ceny surowców energetycznych. Równolegle, przy ograniczonej bieżącej podaży, popyt na produkty spożywcze został wzmocniony stopniowym wychodzeniem z pandemii COVID-19 w Europie - mówi Grzegorz Rykaczewski, analityk sektorowy Santander Bank Polska.