„Narodowy Bank Polski pozytywnie ocenia dążenia rządu do wprowadzenia rozwiązań, które pomogłyby kredytobiorcom pokonać przejściowe trudności w regulowaniu zobowiązań wynikających z kredytów na cele mieszkaniowe” - napisano w opinii banku centralnego do przekazanego przez rząd projektu przewidującego m.in. wakacje kredytowe. Równocześnie jednak NBP zgłosił szereg uwag, których uwzględnienie ograniczyłoby skalę wsparcia.

Zgodnie z zamysłem rządu z wakacji kredytowych mogliby korzystać wszyscy spłacający hipotekę w złotych na lokal, w którym mieszkają. NBP jest zdania, że powszechny dostęp do wsparcia sprawi, że „z udogodnień skorzystają również kredytobiorcy (…), dla których wzrost stóp procentowych nie jest problemem”. Inny zarzut wobec projektu: „wystąpi zjawisko tzw. pokusy nadużycia, tworząc nieprawidłowy system bodźców zachęcający do podejmowania przez kredytobiorców nadmiernego ryzyka w przyszłości”. NBP zwraca też uwagę, że duża skala korzystania z wakacji kredytowych obniży wyniki banków i wpływy budżetu z podatku dochodowego w tym i przyszłym roku. Bank wylicza, że gdyby wszyscy złotowi kredytobiorcy skorzystali z wakacji kredytowych, to „łączny koszt dla sektora bankowego (…) mógłby sięgać nawet 20 mld zł”.

Jak ograniczyć dostępność pomocy? „Warunki te (uprawniające do wakacji kredytowych - red.) mogłyby być spójne z dotychczas obowiązującymi kryteriami pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców” - ocenił bank centralny. Z pomocy FWK w postaci okresowego przejęcia przez fundusz spłaty rat mogą korzystać bezrobotni oraz kredytobiorcy, którym rata zabiera więcej niż połowę dochodu, lub tacy, których dochody spadają poniżej dwukrotności minimum wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (w rodzinach jest to 1200 zł na osobę, dla osób mieszkających samotnie 1552 zł).

Rządowy projekt nie zmienia zasad korzystania z FWK, ale zakłada wpłatę przez banki w tym roku 1,4 mld zł. NBP nie podoba się planowane zwolnienie ze „zrzutki” banków w trudnej sytuacji kapitałowej. Tu bank centralny również dopatruje się okazji do pokusy nadużycia. NBP zgłosił również zastrzeżenia do planowanych przepisów określających zasady zastąpienia stawek WIBOR, które są dziś podstawą do wyliczania oprocentowania hipotek (ale też wielu innych instrumentów finansowych) nowym wskaźnikiem lub wskaźnikami.

Swoje uwagi do projektowanych przepisów przekazał również Związek Banków Polskich. „Otwarta formuła przystąpienia do wakacji kredytowych (…) stanowi zagrożenie dla stabilności sektora bankowego, będzie także osłabiać działania polityki monetarnej NBP i decyzji Rady Polityki Pieniężnej” - twierdzi ZBP. Według niego wakacje kredytowe powinny być dostępne w sytuacji, gdy rata kredytu przekracza 40 proc. dochodów gospodarstwa domowego. Zaproponowano też dwa inne warunki: brak opóźnień w spłacie oraz powierzchnię lokalu - 75 mkw. w przypadku mieszkań i 100 mkw. w odniesieniu do domów jednorodzinnych. Bankowa organizacja chce też wyłączenia z możliwości korzystania z wakacji kredytowych hipotek o stałej stopie oraz doprecyzowania w projekcie waluty kredytu - obecna wersja może dopuszczać również np. należności we frankach.