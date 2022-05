Reklama

Uczestnikami tego mechanizmu mogą być rolnicy uprawiający co najmniej 1 ha gruntów, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Dopłata udzielana jest do powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami objęte są: zboża - jęczmień, owies, pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; rośliny strączkowe - bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna oraz ziemniaki. Od tego roku do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana pszenica orkisz.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi dla pszenicy orkisz i mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg. W przypadku np. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg; pszenicy twardej – 150 kg; odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne; odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg, ziemniaków - 2000 kg.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym określane są corocznie do dnia 30 września. W 2021 r. na dopłaty przeznaczono 75 mln zł. Według informacji uzyskanych przez PAP w ARiMR, w ubiegłym roku dopłaty do materiału siewnego otrzymało ok. 59 tys. rolników na kwotę ponad 73 mln zł.

Wnioski można składać bezpośrednio do biura powiatowego ARiMR, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP.

autor: Anna Wysoczańska