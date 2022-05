Łączny wynik netto podmiotów wspartych w czasie pandemii subwencjami wyniósł w ub.r. 39,0 mld zł.„Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto (proporcja wyniku netto do przychodów - red.) odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z −8,4 proc. do 7,0 proc.), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (z −14,5 proc. do −1,7 proc.) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (z 3,1 proc. do 12,6 proc.)” - podsumował GUS