– Szacujemy, że nawet 80 proc. klientów skorzystałoby z rozwiązania, bo mogliby zaoszczędzić te pieniądze i włożyć je w atrakcyjne instrumenty oszczędnościowe – powiedział DGP Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, odnosząc się równocześnie do zapowiadanych nowych rodzajów skarbowych obligacji oszczędnościowych. Mają one być oprocentowane co najmniej na poziomie głównej stopy NBP, która dziś wynosi 5,25 proc.