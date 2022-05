Dziś do konsultacji ma trafić ustawa zawierająca pakiet wsparcia dla kredytobiorców. Prace nad ostatecznym kształtem projektu trwały jeszcze wczoraj. Działania wspierające kredytobiorców mają się opierać na czterech filarach. Pierwszym jest udrożnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców: banki mają o nim informować, ułatwić dostęp do niego, a sam fundusz zasilić kwotą ok. 1,4 mld zł. Do tego doszłaby możliwość wakacji kredytowych. Jak tłumaczy rzecznik rządu Piotr Müller, pozwoli to przesunąć płatności czterech rat w ciągu roku bez dodatkowych kosztów.