– Cykl zacieśniania warunków kredytowych trwa na całego – zadeklarował Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Piątkowa konferencja była dla niego pierwszą okazją do wypowiedzi po czwartkowym posiedzeniu, na którym Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę NBP z 4,5 proc. do 5,25 proc. I ostatnią przed zaplanowanym na ten tydzień posiedzeniem Sejmu, na którym ma być głosowany wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisku szefa banku centralnego.

– W przyszłości, oby jak najszybciej, nadejdzie czas obniżania stóp procentowych, ale na razie priorytetem jest obniżanie inflacji. Ci, co wzięli kredyty na kilkadziesiąt czy kilkanaście lat, muszą pamiętać, że stopy będą obniżane, jak inflacja zacznie się obniżać – deklarował Glapiński. Według niego warunki do zakończenia cyklu podwyżek stóp pojawią się wówczas, gdy będą „dwa, trzy korzystne odczyty” inflacji, wskazujące, że przestała ona przyśpieszać.

Chociaż kwietniowa inflacja okazała się wyższa od prognoz, to czwartkowa podwyżka stóp była mniejsza, niż się spodziewano. Glapiński wyjaśniał, że RPP rozważała różne opcje. Uznano, że podniesienie stóp o pełny punkt procentowy, jak miesiąc wcześniej, byłoby niewłaściwe, bo wtedy to była reakcja na nagły wzrost inflacji (w marcu znalazła się ona na poziomie dwucyfrowym), a podwyżka o 0,5 pkt proc. sugerowałaby, że zbliżamy się do końca cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

– Dopiero w październiku ub.r. sytuacja decyzyjna się zmieniła. Mówiłem wielokrotnie, że ważne, by gospodarka ruszyła, żeby nie zdmuchnąć płomienia rozwoju, żeby nie było masowego bezrobocia, a z drugiej strony, że muszą być przesłanki, by mówić, że inflacja jest trwała. Obecne dane stuprocentowo potwierdzają, że działaliśmy właściwie – podkreślał szef banku centralnego. Podawał przykład Czech, gdzie podwyżki stóp zaczęły się kilka miesięcy wcześniej niż u nas, główna stopa procentowa wynosi teraz 5,75 proc., a według ostatnich dostępnych danych inflacja znalazła się na poziomie 12,7 proc.

– Rozumiem dramat rodzin. Raty radykalnie wzrosły, równocześnie wzrosły niesłychanie koszty utrzymania domu – przyznał Glapiński. Tłumaczył, że kredyty hipoteczne to dla banku centralnego najważniejszy kanał oddziaływania na popyt w gospodarce. Kredyty dla firm mają mniejsze znaczenie. Przedsiębiorstwa pokrywają inwestycje w przeważającej części ze środków własnych, ale jeśli korzystają z zewnętrznego finansowania, to jest to często leasing, a nie kredyt bankowy.

Prezes banku centralnego był pytany o działania rządu, które mają na celu złagodzenie dotkliwości podwyżek stóp. – Osłabia to antyinflacyjne działanie NBP. Ale z ludzkiego punktu widzenia my to akceptujemy. My wysuszamy jakiś obszar z pieniędzy, a rząd zarządza kroplówkę na jakieś obszary – tłumaczył Glapiński.