- To, że samorządy w I kw. tego roku otrzymały o 5 proc. większe kwoty z PIT w porównaniu do poprzedniego roku, nie jest niczym zaskakującym. Raty za luty i marzec są obecnie wyższe, bo wynoszą dokładnie 1/12 (8,3 proc.) kwoty rocznej, podczas gdy w poprzednich latach wynosiły ok. 5-6 proc. kwoty rocznej - mówi skarbnik. Jego zdaniem kluczowe jest ile pieniędzy w sumie wpłynie z podatku od osób fizycznych do budżetu miasta. Poznań policzył to na podstawie prognozy i nie jest zadowolony. - W przypadku Poznania z PIT (stanowiącego prawie połowę dochodów własnych budżetu) w roku bieżącym wpłynie o 12 proc. nominalnie mniej niż w roku poprzednim, co - biorąc pod uwagę obecną inflację - może oznaczać realny ubytek dochodów nawet o ok. 25 proc. - przekonuje Piotr Husejko.