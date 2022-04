Reklama

"Planujemy nowelizację ustawy budżetowej na rok 2022 i myślę że ona nie będzie jakoś zasadnicza. Chcielibyśmy ją dostosować do tych sytuacji, do tych wyzwań, które nas spotkały w pierwszym kwartale, czyli kwestie tarcz antyinflacyjnych, ale też dostosowanie do sytuacji z wojną na Ukrainie" - powiedział Patkowski w środę dziennikarzom.

Według wiceministra nie będzie to poważna rewizja budżetu, tylko dostosowanie do wydarzeń z ostatnich miesięcy, które trudno było przewidzieć przy konstruowaniu budżetu pierwotnego na rok 2022.

"Jeśli chodzi o termin, to myślę, że intensywne prace zaczniemy nad tym na początku lata, czyli pewnie to będzie końcówka czerwca, ale ostateczna decyzja należy do ministra Skuzy i pana premiera" - stwierdził Patkowski.

Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. 17 grudnia ubiegłego roku. Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki na 521,8 mld zł, a deficyt na nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, przygotowując budżet jesienią ubiegłego roku, że PKB Polski w 2022 r. wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

autor: Łukasz Pawłowski