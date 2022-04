Zdaniem organizacji pozarządowych ważne jest nie tylko to, co z zapisu wypadło, ale i co się w nim znalazło. – Jednym z powodów pojawienia się przed laty ustawy było wprowadzenie zasady otwartego konkursu. Tak, by zminimalizować wątpliwości, czy środki dystrybuowane są uczciwie, z zachowaniem komisji konkursowej, oceną ekspertów. Od tej generalnej zasady odstępstwem był art. 11b, akcentujący, że chodzi o ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Teraz tego nie ma. Owszem, pozostał „ważny interes społeczny”, ale dołożono słowa „w szczególności”, a to można odczytywać, że wystąpienie przesłanki „ważnego interesu” nie jest obowiązkowe – mówi Rafał Kowalski z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.