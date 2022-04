4,27 mld zł - taka była wartość portfela pożyczek udzielonych przez firmy pozabankowe w końcu września 2021 r. To wyliczenia Rzecznika Finansowego (RF), jedynej instytucji, która ma wiarygodne dane w tym zakresie. O wielkości portfela informują go same firmy. Zależą od tego ponoszone przez nie opłaty na rzecz RF. „Informacje zostały przekazane przez 156 podmiotów tego rynku” - wskazuje rzecznik.