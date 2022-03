Pomiędzy 2009 r. a 2020 r. nie zdarzyło się, by globalna inflacja przekroczyła 5 proc. Od 2014 r. wynosiła mniej niż 2,4 proc. Ale jeśli wziąć pod uwagę najnowsze dane na temat tempa wzrostu cen we wszystkich krajach na świecie i uśrednić je, biorąc pod uwagę wielkość poszczególnych gospodarek, okaże się, że inflacja dobija już do 8 proc. w skali roku.

Polska, z inflacją na poziomie 8,5 proc., nie wyróżnia się specjalnie in minus. Nie znaczy to, że tempo wzrostu cen nie jest dla nas problemem. I nie znaczy to również, że za inflacyjne przyspieszenie u nas odpowiadają wyłącznie czynniki zewnętrzne. To prawda - dużą część ogólnego wzrostu cen zawdzięczamy temu, co dzieje się na światowych rynkach paliw i żywności. Były one mocno rozchwiane już przed wybuchem wojny w Ukrainie. Po ataku Rosji wahadło cen jeszcze mocniej się wychyliło. W ostatnich dniach każda informacja sugerująca możliwość zakończenia agresji Rosji przyjmowana była z dużą ulgą, o czym świadczyły spadające ceny ropy naftowej (w czwartek znów podskoczyły).