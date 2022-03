Notowana w Londynie ropa brent w poniedziałek kosztowała ponad 100 dol. za baryłkę jedynie przez chwilę. Potem, podobnie jak nowojorską WTI, wyceniano ją na ok. 98 dol. za baryłkę. I choć to wciąż najwyższy poziom od siedmiu lat, to skoki nie są tak gwałtowne, jak przewidywała część analityków. Od poprzedniego poniedziałku cena wzrosła o ok. 3 proc. w USA i ok. 5 proc. w Europie. Dla porównania: od początku lutego do minionego poniedziałku rosła prawie dwa razy mocniej.