„Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub.r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 33 (spośród 34) działach przemysłu” - podał GUS . To oznacza, że ożywienie ma szeroki charakter. Kolejny miesiąc z rzędu najlepszy wynik odnotowała energetyka, gdzie w porównaniu ze styczniem ub.r. sprzedaż urosła o ponad połowę, i to już licząc po wyeliminowaniu efektu rosnących cen. „Energetyka, która paradoksalnie korzysta na kryzysie gazowym, odpowiadała za około jedną trzecią wzrostu całego przemysłu” - zauważyli ekonomiści banku PKO BP.