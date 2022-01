Komentatorzy sytuacji w gospodarce najczęściej zwracają uwagę, że ubiegłoroczne podwyżki stóp procentowych były spóźnione. Zgadzają się z tym nawet niektórzy odchodzący członkowie RPP. Według Wiesława Janczyka RPP nie popełniła jednak do tej pory znaczących błędów. – Kraje, które wykonywały nieśmiałe ruchy, sygnalnie podnosiły stopy procentowe, nie osiągnęły efektu. Też są objęte wysoką inflacją – zwracał uwagę kandydat do rady. – Nie wyobrażam sobie, że będziemy działać ekstraordynaryjnie w zakresie stawki stopy referencyjnej. Na pewno nie będę osobą, która będzie namawiała do jakiegoś działania pochopnego czy bez zastanowienia – deklarował. Określił siebie też jako zwolennika tego, by „pieniądz nie był zbyt drogi”.