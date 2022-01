"Biorąc pod uwagę naszą prognozę (...) to ja bym namawiał do jeszcze jednej podwyżki. Biorąc pod uwagę naszą prognozę. (...) Ale biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację, to ja bym namawiał radę do jeszcze do podwyżki, żeby właśnie za tych kilka kwartałów odpowiednio oddziaływać na to, co się stało w gospodarce" - powiedział Glapiński.

Prezes banku centralnego sprecyzował, że chodzi o podwyżkę w wysokości 50 pkt. bazowych.

"Ja będę namawiał do 50 pkt. bazowych, ale co zrobi RPP to nie wiem" - powiedział

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/