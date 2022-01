Rada Polityka Pieniężnej (RPP) podwyższyła we wtorek stopy procentowe o 0,5 pkt. procentowego – stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 2,25 proc. To najwyższy poziom stóp od 2014 roku. Skutkiem tej decyzji będzie, według PIE, wzrost rat kredytów, a bieżąca decyzja nie zakończy cyklu podwyżek.

"Uważamy, że główna stopa procentowa NBP na koniec 2022 roku będzie wynosić 3,5 proc. Celem podwyżek jest ograniczenie inflacji. Ten mechanizm działa jednak z opóźnieniem - wpływ bieżących podwyżek na ceny będzie odczuwalny dopiero w przyszłym roku" - komentuje PIE.

Konsekwencją wyższych stóp procentowych będzie, jak zauważa PIE, wzrost raty kredytów hipotecznych.

Z wyliczeń PIE wynika, że przy kapitale początkowym kredytu w wysokości 200 tys. zł bieżąca rata wynosząca 1226 zł wzrośnie, po podwyżce stóp do 3,5 proc., do 1420 zł.

Z kolei przy kapitale początkowym 300 tys. zł rata wzrośnie z 1839 zł do 2129 zł, przy kapitale 400 tys. zł wzrośnie z 2452 zł do 2839 zł, przy kapitale 500 tys. zł rata wzrośnie z 3065 zł do 3549 zł, a przy kapitale 600 tys. zł rata z obecnych 3678 zł wzrośnie do 4259 zł przy założeniu wzrostu stóp do 3,5 proc. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mmu/