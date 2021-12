Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 1,23 proc. i wyniósł 34 932,16 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,14 proc. i wyniósł 4568,02 pkt. Nasdaq Composite zniżkował natomiast 1,24 proc. i zamknął sesję na poziomie 14 980,94 pkt.

Indeksy pogłębiły spadki z poprzedniego tygodnia, gdy S&P 500 stracił 1,9 proc., Nasdaq Comp. niemal 3 proc., a DJI 1,7 proc.

Wariant Omikron został wykryty w już ponad 90 krajach i 43 z 50 stanów w USA. Według Światowej Organizacji Zdrowia liczba zarażonych tą odmianą koronawirusa może podwajać się co 1,5-3 dni, gdy wirus znajduje sprzyjające warunki.

Inwestorzy obawiają się, że Omikron wymusi wprowadzenie nowych ograniczeń epidemicznych w wielu krajach, co zaciąży na globalnym wzroście gospodarczym w najbliższych tygodniach. Od niedzieli w Holandii obowiązuje ogólnokrajowy lockdown; restrykcje zostały zaostrzone także w Niemczech.

Na nowojorskich giełdach traciły w związku z tym notowania firm lotniczych, przewoźników promowych, związanych z gastronomią. Zniżki notują także banki, przemysł czy detaliści.

Akcje Las Vegas Sands straciły na wartości 3,6 proc., Alaska Air Group spadły 1,4 proc., a Southwest poszły w dół o prawie 1 proc.

Obawy o globalny popyt wyraźnie odbijają się w notowaniach ropy naftowej, przez co pod kreską znalazły się też firmy paliwowe. Devon Energy stracił ponad 5 proc., Exxon Mobil ok. 1,5 proc., a ConocoPhilips również ok. 3 proc.

Słabo radziły sobie także banki - Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan i Bank of America traciły po około 2 proc.

Pod kreską znalazły się też blue chipy - Caterpillar, Boeing, GE.

Nawet 6 proc. zyskiwał natomiast kurs Moderny. Producent szczepionek opublikował wyniki badań, które wskazują na znaczy wzrost ochrony przed Omikronem po 3 dawce szczepionki mRNA przeciw koronawirusowi.

Ok. 2,5 proc. traciły na wartości walory Oracle. Gigant informatyczny ogłosił zakup Cerner, firmy przetwarzającej dane medyczne, za 28 mld USD. To największa transakcja w historii Oracle.

Uwagę inwestorów za Oceanem przykuwa również batalia polityczna o pakiet wydatkowy (1,75 bln USD) administracji Joe Bidena. W weekend przeciwko pakietowi opowiedział się senator Joe Manchin, Demokrata z Zachodniej Wirginii. W związku z rozkładem głosów w izbie wyższej Kongresu brak głosu Manchina oznacza, że pakiet Bidena nie może zostać uchwalony.

Po deklaracji Manchina ekonomiści Goldman Sachs obniżyli prognozę wzrostu PKB USA do 2 proc. w I kw. przyszłego roku z 3 proc. i do 3 proc. z 3,5 proc. w II kw. (PAP Biznes)

tus/ pr/ mars/