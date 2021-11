„W zależności od ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań i skali ograniczeń przyjętych przez ustawodawcę w toku procesu legislacyjnego może się okazać, że część potencjalnych kredytobiorców będzie generować ryzyko kosztów, które nie będą możliwe do sfinansowania przez kredytodawcę” – ocenia Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. To „czapa” systemu, w skład którego wchodzi ponad 20 SKOK-ów. W ten sposób Kasa Krajowa odnosi się do nowego projektu „przepisów antylichwiarskich” forsowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Wiąże się to z proponowanymi rozwiązaniami dotyczącymi maksymalnych pozaodsetkowych kosztów pożyczek. W przypadku pożyczki udzielanej na rok prowizje i opłaty nie będą mogły przekraczać 20 proc. kwoty należności. Obecnie jest to 55 proc. Przy obecnych, nadal niskich, stopach procentowych i obowiązującym limicie oprocentowania, takie ograniczenie kosztów pozaodsetkowych sprawi, że dochody z pożyczek nie będą pokrywały kosztów finansowania i obsługi klientów , a przede wszystkim kosztów ryzyka. Kredyty konsumpcyjne należą do najsłabiej spłacanych typów należności instytucji finansowych. Podwyższone oprocentowanie i wysokie opłaty mają również pozwolić na pokrycie związanych z tym strat.

– Z powodu dużej koncentracji portfela kredytowego sektora SKOK w pożyczkach udzielonych osobom fizycznym na cele konsumpcyjne istotne obniżenie wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego będzie miało wpływ na dalszą erozję przychodów sektora, pogorszenie jego wyników finansowych i tym samym pogłębienie niedoboru funduszy własnych w stosunku do wymaganego minimalnego poziomu 5 proc. współczynnika wypłacalności – komentuje osoba z branży pożyczkowej, która także zostanie dotknięta wprowadzeniem ograniczeń. Według niej, może to zagrozić prowadzonej od niemal dekady restrukturyzacji sektora SKOK.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego portfel pożyczek udzielonych przez spółdzielcze kasy miał w końcu czerwca wartość 6,8 mld zł. Około jednej piątej stanowiły tzw. chwilówki i pożyczki na maksymalnie 12 miesięcy. Z analizy DGP sprawozdań finansowych 21 kas wynika, że w 16 przypadkach dochody z odsetek były w ub.r. mniejsze niż rok wcześniej. 13 kas zanotowało pogorszenie wyniku w porównaniu z 2019 r. Pokazujący relację kapitałów do aktywów ważonych ryzykiem współczynnik wypłacalności poniżej 5 proc. miały trzy kasy, w pięciu kolejnych nie przekraczał on 6 proc.

Problem dotknie nie tylko SKOK-i, ale też inne spółdzielcze instytucje finansowe – banki spółdzielcze. Choć w tym przypadku ryzyko jest mniejsze. Tam kredyty konsumpcyjne stanowią bowiem tylko ok. 5 proc. portfela, czyli ok. 4 mld zł (ponad dwie trzecie kredytów dla osób prywatnych to hipoteki). Pogorszenie wyników odnotowało w ub.r. ponad 450 banków spółdzielczych (w sumie sektor liczy ok. 520 podmiotów).