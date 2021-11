Przedsiębiorcy nie biorą jednak pod uwagę ewentualnego opóźnienia dostaw w oczekiwaniu na lepsze czasy. Podkreślają, że w obecnej sytuacji niedoborów rynkowych i rosnących kosztów mogłoby to przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Jak twierdzą, nawet jeśli kurs złotego poprawiłby się w najbliższej przyszłości, to i tak mógłby on nie rekompensować podwyżek na światowych rynkach.