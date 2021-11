To umożliwiło przesunięcie tych pieniędzy na kolejny rok i polepszenie sytuacji finansowej zakładu w tym roku. Jak pisaliśmy, sytuacja finansowa ZUS wskazuje, że dotacja na koniec roku może być niższa co najmniej o 19,5 mld zł - zeszłoroczna wpłata z budżetu to ponad połowa tej kwoty. Ewentualne powtórzenie tego manewru da większą swobodę budżetową rządowi w 2022 r. To rodzaj poduszki, z której może on skorzystać, jeśli będzie potrzebował gotówki na inne cele, oszczędzi bowiem na dotacji do ZUS. Decyzja o wykorzystaniu tego rozwiązania będzie zależała od sytuacji w finansach publicznych pod koniec roku.